Tres por uno: Messi, Cristiano y Neymar pelearán por el premio The Best de la FIFA

Neymar fue incluido junto a los esperados Lionel Messi y Cristiano Ronaldo entre los tres finalistas para el premio The Best a mejor futbolista del año, que concede la FIFA, según las nominaciones anunciadas este viernes en Londres.



El brasileño Neymar, de 25 años, ganó en este 2017 la Copa del Rey con el FC Barcelona, antes de su mediático fichaje- récord por el París Saint-Germain, que pagó por él 222 millones de euros.



Cristiano Ronaldo, de 32 años, fue el ganador del premio el año pasado, después de llevarse la Liga de Campeones con el Real Madrid y la Eurocopa con Portugal, y será el gran favorito para llevarse el de este 2017, donde ganó con su club la Liga española y otra Liga de Campeones.



CR7 conquistó anteriormente el FIFA World Player -antecedente de este galardón- en 2008 y se llevó cuatro Balones de Oro.



Messi, de 30 años, ganó con el Barça la Copa del Rey y la Supercopa de España. El astro argentino, que tiene el récord de Balones de Oro ganados con cinco, está teniendo un espectacular inicio de temporada, con 12 tantos en ocho partidos, teniendo en cuenta todas las competiciones.



El premio The Best se creó el año pasado, después de seis temporadas en las que la FIFA y el Balón de Oro estuvieron asociados para entregar el galardón de forma conjunto. Tras romper la relación, el Balón de Oro, que entrega la revista France Football, sigue concediéndose al final de cada año natural, mientras que la FIFA decidió crear un nuevo premio.



La ceremonia para entregar el The Best de 2017 tendrá lugar en Londres el 23 de octubre. La elección se realiza con votos de seleccionadores nacionales, capitanes de selecciones, periodistas e hinchas.