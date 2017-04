Tole tole copero: Peñarol y Palmeiras se fueron a las piñas en la cancha y en la tribuna

Embed

Palmeiras de Brasil remontó una desventaja de tres goles y terminó imponiéndose como visitante a Peñarol, en Uruguay, por 3-2, en un partido de Copa Libertadores que exhibió un final escandaloso, con pelea entre jugadores de ambos equipos.En el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, por el grupo 5 de la cita continental, el equipo local ganaba por 2-0, al término del primer período.Pero el combinado paulista reaccionó en los segundos 45 minutos y estampó un ráfaga de tres tantos en apenas 24m., lo que le permitió dar vuelta la pizarra y quedarse con la victoria.Con el partido finalizado, el mediocampista visitante, Felipe Melo, tuvo -quizás- algún exabrupto o lanzó alguna cargada hacia los jugadores locales. Por tal motivo, Cristian Cebolla Rodríguez (ex Independiente) fue uno de los más enojados y corrió al ex Inter de Italia por toda la cancha.La situación se desmadró y la violencia dentro de los límites del campo se trasladó a las tribunas, con intercambio de proyectiles que se dispensaron los simpatizantes del Verdao con sus pares mirasoles, además de guardias de seguridad que fueron desbordados.En lo estrictamente futbolístico, Peñarol, a las órdenes del DT Leonardo Ramos (ex jugador de River Plate y Estudiantes de La Plata), había tomado diferencia en la primera parte, con las anotaciones de Mauricio Affonso (13m.) y Junior Arias (39m.)Palmeiras reaccionó en la segunda parte con los tantos de Willian (4m. y 28m.) y el colombiano Yerry Mina (18m.).Con estos resultados, el equipo brasileño quedó prácticamente clasificado para la segunda fase, con una renta de 10 puntos. Lo sigue Jorge Wilstermann de Bolivia, con 6; mientras Atlético Tucumán reúne 4. Está último Peñarol, con apenas 3.Los próximos partidos serán Atlético Tucumán-Peñarol (martes 2 de mayo) y Wilstermann-Palmeiras (miércoles 3).