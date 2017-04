Tapia recogió el guante y contestó las críticas del Patón Bauza

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, le respondió al ex entrenador del seleccionado argentino, Edgardo Bauza, quien había criticado la forma en la que manejaron su salida.



"Los hombres de bien dicen las cosas personalmente. Tuvo la oportunidad de hablar conmigo y no me dijo nada", manifestó Tapia en una rueda de prensa que brindó en Santiago de Chile luego del Congreso de la Conmebol.



Consultado por las declaraciones del "Patón" Bauza, quien tildó a la nueva dirigencia de la AFA de "desprolijos", "Chiqui" Tapia manifestó estar "sorprendido" ya que cuando arreglaron la desvinculación no le dijo "nada".



A su vez, Tapia desmintió haber hablado con Jorge Sampaoli, principal candidato a asumir el cargo de DT del conjunto nacional, mientras Bauza era el entrenador.



"Está equivocado. Él (Bauza) dejó de ser técnico mucho tiempo antes. Fue la primera decisión que tomé como presidente (de AFA)", concluyó Tapia.