Super Rugby: Los Pumas jugarán el esperado partido ante los All Blacks en casa

El entrenador del seleccionado argentino de rugby, Daniel Hourcade, confirmará este jueves el equipo de Los Pumas que se medirá el próximo sábado frente al de Nueva Zelanda, partido por la quinta y penúltima fecha de la sexta edición del Rugby Championship que agrupa a las potencias del hemisferio Sur.



El partido se disputará desde las 19.40 en la cancha de Vélez Sarsfield y será controlado por el árbitro sudafricano Jaco Peyper. ESPN televisará el encuentro.



Hourcade dará a conocer el equipo mañana al mediodía, luego de la práctica matinal en el complejo de Cardales.



La probable formación de Los Pumas sería la siguiente: Lucas Noguera Paz, Agustín Creevy (capitán) y Nahuel Tetaz Chaparro; Guido Petti y Marcos Kremer; Juan Manuel Leguizamón, Tomás Lezana y Benjamín Macome; Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez; Santiago Cordero, Juan Martín Hernández, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Joaquín Tuculet.



Los All Blacks lideran las posiciones con 19 unidades, seguidos por Sudáfrica con 13, Australia con 8 y Argentina sin unidades. Los neocelandeses se coronarán campeones del Rugby Championship por quinta vez si vencen el sábado a Los Pumas.



El seleccionado argentino gozó hoy de su día libre y mañana entrenará en el complejo Cardales, para quedar concentrados de cara al choque del sábado. El viernes tiene previsto realizar el reconocimiento del campo de juego de Vélez, donde realizará una práctica de baja exigencia.



El tercera línea Tomás Lezana señaló que "enfrentar al mejor seleccionado del mundo no es fácil y por ello deberemos estar concentrados los ochenta minutos para lograr un resultado favorable. Estamos participando del torneo más exigente y la idea es terminar esta edición de la mejor manera", según la web de la Unión Argentina de Rugby.



Los Pumas finalizarán su participación en la sexta edición del Rugby Championship, frente a los Wallabies australianos el sábado 7 de octubre en el estadio Malvinas Argentina, de la ciudad de Mendoza.

Los All Blacks derrotaron a Los Pumas en los 10 encuentros que sostuvieron en el Rugby Championship: en 2012 (21 a 5 y 54 a 15), en 2013 (28 a 13 y 33 a 15), en 2014 (28 a 9 y 34 a 13), en 2015 (39 a 18), en 2016 (57 a 22 y 36 a 17) y el 9 de septiembre pasado (39-22).



Los seleccionados de Argentina y Nueva Zelanda se enfrentaron en 29 oportunidades con 28 éxitos para los "hombres de negro" y un empate, el 2 de noviembre de 1985, en 21 tantos, en el estadio de Ferro Carril Oeste.



El entrenador de Nueva Zelanda, Steve Hansen, también confirmará este jueves la formación que se medirá con Los Pumas, luego del entrenamiento programado a las 10 en las instalaciones del San Isidro Club (SIC).



Los jugadores neocelandeses, en su día libre, se dividieron en dos grupos, uno aprovecho para pasear por el centro de la ciudad y el resto para jugar al golf en un club de la zona norte.



El entrenador de los All Blacks dijo en rueda de prensa que "Los Pumas han crecido mucho en los últimos cinco años en el rugby mundial y la prueba es el nivel de juego que demostraron en el último enfrentamiento en New Plyton. Así que respetamos a Argentina por la labor que cumplió y sabemos que cuentan con variantes interesantes".