Super confiado: "Luego de ganar el Mundial no sé a qué me voy a dedicar"

El seleccionador fue argentino Edgardo Bauza muy optimista con las chances de su equipo de ser campeón del mundo. Bauza explicó la ausencia de Icardi y confesó que después de Messi, Paulo Dybala ya tiene su lugar asegurado en el Mundial de Rusia. La Albiceleste, en zona de repechaje, se juega buen parte de sus opciones de estar en el próximo mundial en esta fecha de eliminatorias.

Edgardo Bauza se propone convencer a su país que su equipo puede ser campeón el mundo. Y es tan entusiasta que se autoconvenció de esa posibilidad desde que asumió como entrenador de la Selección Argentina hace casi un año. Su mensaje tiene un destinatario: sus jugadores. El entrenador necesita que sus dirigidos superen el karma de no ganar finales. Y insiste en que pueden lograrlo.

"Cuando termine el Mundial, y yo me imagino campeón, no sé a qué me voy a dedicar. A nivel sudamericano jugué todo lo que había que jugar y lo gané. Y si gano el Mundial, ya no tendría ninguna cuenta pendiente", confesó el Patón en una entrevista con La Nación.

Y hasta se imagina a su equipo jugando la final otra vez frente a Alemania u otro equipo europeo. "No veo esta profesión si no puedo salir campeón: obviamente ese día va a estar jugando Argentina. Me imagino contra un equipo europeo, puede ser Alemania, y me imagino a Messi levantando la copa".

La Albiceleste se encuentra en el quinto puesto, pero el entrenador se animó a afirmar que concretarán su clasificación al mundial sin necesidad de disputar el repechaje. "En la fecha que se estén jugando, nosotros vamos a estar jugando un amistoso con Rusia, en Moscú".

Sin embargo, Bauza reconoce que aún no se ganó la confianza plena de sus dirigidos : "Yo creo que siguen estudiándome, te miden siempre". Aunque aclaró: "Pero son muy respetuosos y acompañan tu discurso. No es que vos decís vamos todos por acá y después ellos van todos por allá. Equivocado o no, han respondido siempre a lo que yo planifiqué. Trato de convencerlos, no quiero imponerles nada".

Aunque sus jugadores, dice, le manifestaron su apoyo después del partido contra la selección de José Pekerman. "Después de ganarle a Colombia, fue la primera vez que vi a cuatro o cinco líderes que me vinieron a saludar diciéndome 'Patón, qué bien salió todo'. Eso te demuestra que empiezan a creer en todo lo que les dijiste", explicó.

El Patón se aventuró a anunciar que además de Lionel Messi, Paulo Dybala tiene un lugar asegurado en Rusia 2018. "En 2 ó 3 años va a ser un jugador tremendo. Yo lo voy a llevar a la Copa del Mundo, pero veo que él no se siente importante... Yo le doy manija todo el tiempo, porque para mí es un jugador impresionante", dijo con admiración.

Y elogió al delantero de River, Lucas Alario. "Va a ser un Nº 9 bárbaro, hacía muchísimo tiempo que no veía a un delantero que ataque la pelota como él. Le hace falta irse a Europa, jugar un par de años allá y sumar seis o siete kilos", concluyó el DT.

También analizó la situación de Mauro Icardi. Y cuestionó que le pregunten insistentemente por su convocatoria: "Para mí es un buen finalizador, no es un jugador que se pueda enganchar en el juego colectivo del equipo. De los tres, en eso Pratto es más que todos, lo que pasa es que no aguanta como Higuaín una marca. Icardi en los últimos 30 metros es muy peligroso, y ahora con la confianza que tiene, más todavía. En el juego en sí, no es un jugador que te va a ayudar mucho en la tenencia de la pelota".