Su majestad, con botines: por primera vez en la historia, el fútbol sanjuanino eligió a su Reina

La Liga Sanjuanina de Fútbol a través del DDF (Departamento de fútbol femenino) eligió a su soberana.

Con un marco inmejorable, y con la presencia del jurado integrado por Candelaria Ruggieri, Oscar Córdoba, Mauricio "Chicho" Serna, Jorge "Patrón" Bermudes, Gustavo Kuffner (periodista deportivo TV Publica) entre otros; se coronó a Sofia Recabarren, como la primer Reina del fútbol femenino.

Representando a su club Catita Moreno, Sofia vivió una noche soñada, donde toda la familia del fútbol femenino no paró de aplaudirla y corear su nombre. La acompañaron, las dos virreinas electas, Celina Bueno, de Sportivo Desamparados y Camila Zabala de Alianza Fútsal.

Las primeras palabras de la flamate soberana:

"Todavía no puedo creer lo que me está pasando, es una mezcla de emociones enorme. Hoy, gracias a Dios, soy la representante de lo que más amo en el mundo, el fútbol. Quiero agradecer a las personas que confiaron en mi y me votaron. A mi familia, a mis amigas y compañeras del club que son incondicionales", dijo la flamante reina.

Además añadió un agradecimiento especial para Mónica Vela "que es una leona y lucha incansablemente. Por esto que tanto amamos, sin ella nada de esto sería posible. Es por ella que hoy existe una liga femenina en San Juan. Es hermoso ver como el fútbol femenino está conquistando San Juan. Soy la primera de muchas y voy a tratar de hacer lo mejor posible", señaló.