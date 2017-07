Social se llevó el último boleto y quedó confirmado el calendario de la Liga Nacional

El repechaje por el último boleto a la Liga Nacional A1 quedó a manos de Social que se llevó el duelo ante Estudiantil. El Decano derrotó 2 a 1 al Albiverde con goles de Mariano Velazquez y Juan Travasino. Guillermo Babick descontó para el equipo que jugará la Liga A2.

La clasificación de Social terminó de armar el cuadro de la Liga A1 y también de la A2 con el acceso de Estudiantil. El Decano debutará el domingo como visitante de Murialdo mientras que el Albiverde será local de Media Agua.

Social, Richet Zapata, Valenciano, Unión, Olimpia, Banco Hispano, Concepción, UVT y SEC serán los sanjuaninos que participarán en la Liga Nacional A1.

En la Liga A2 estarán Colón, Caucetera, Bancaria, Media Agua, Estudiantil, Aberastain, Huarpes, Sarmiento y Lomas.

Así se jugará la primera fecha:





Liga Nacional A1

Viernes 7 de Julio

Zona A: Richet Zapata vs. Valenciano



Domingo 9 de Julio

Zona A: Casa de Italia vs. Unión

Zona A: Olimpia vs. Maipú Giol

Zona B: Murialdo vs. Social

Zona B: Bco. Hispano vs. IMPSA

Zona B: Andes Talleres vs. Bº Rivadavia

Zona C: Concepción vs. Bernardino Rivadavia

Zona C: Bco. Mendoza vs. UVT

Zona C: SEC vs. Petroleros

Liga Nacional A2

Domingo 9 de Julio

Zona A: San Martín vs. Colón Jrs

Zona A: Bancaria vs. Caucetera

Zona B: Estudiantil vs. Media Agua

Zona B: Independiente Riv. vs. Aberastain

Zona C: Huarpes vs. Sarmiento

Zona C: Godoy Cruz vs. Lomas