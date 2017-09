¡Se volvió Loco! Bielsa explotó por el presente del Lille y habló de su fracaso con la Selección

El presente de Marcelo Bielsa en el Lille no es el esperado. Tras haber disputado 6 partidos en el inicio de la Ligue 1, el conjunto conducido por el Loco s贸lo ha cosechado 5 puntos, producto de una victoria, dos empates y tres derrotas.

La 煤ltima ca铆da por la m铆nima diferencia en su visita a Guingamp golpe贸 a los seguidores y medios partidarios, quienes empezaron a cuestionar la continuidad del entrenador argentino. En este contexto, el rosarino se enfureci贸 en una rueda de prensa y le respondi贸 a un cronista sobre sus peores momentos deportivos.

"No me voy a ir aunque peleemos el descenso. Me voy a quedar toda la liga. Salvo que me echen. Eso no se lo puedo garantizar", dijo Bielsa con un tono rebelde y continu贸: "Para decir semejante aseveraci贸n, lo digo solamente para quedar comprometido a aguantar lo que tenga que aguantar".

Adem谩s, en su argumento el Loco repas贸 su trayectoria como director t茅cnico e hizo referencia a la dolorosa eliminaci贸n en primera ronda en el Mundial de Corea 鈥 Jap贸n 2002, cuando estuvo al frente de la Argentina. "Yo conozco bien lo que se sufre cuando se pierde, y he peleado el descenso, he sido protagonista del peor fracaso de la historia de la Selecci贸n, y soy un especialista en asumir momentos dif铆ciles", concluy贸.

El Lille marcha en la posici贸n 17 con 5 unidades, por encima del Dijon, Strasbourg y Metz, que suman 4 y se encuentran en los puestos de los que perder铆an la categor铆a si el certamen terminara inmediatamente.