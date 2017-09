Se pone al día: Unión jugará su partido pendiente del Federal A en el Bicentenario

Unión jugará este miércoles, desde las 21.45, ante Gutiérrez en el estadio del Bicentenario. El partido es el pendiente de la primera fecha del Federal A que no se jugó porque el Azul estaba tratando de destrabar su deuda económica.

El equipo de Villa Krause no tuvo el comienzo soñado con la derrota 2 a 1 en el 12 de Octubre ante Juventud Unida Universitario de San Luis. El equipo de Bergantiños ganaba 1-0 y lo terminó perdiendo por dos errores claves.

El entrenador mantiene un par de dudas para el duelo ante el Perro mendocino. Esperará hasta último momento por la evolución de la lesión de Ariel Sánchez. Si el Bichín no llega en condiciones será reemplazado por Guillermo Pereyra. También aguardarán la habilitación de Emiliano Terzaghi que llegaría antes del partido. En caso de que el delantero no pueda estar será Michael García el que mantendrá su lugar entre los once.

La probable formación de Unión sería con: Jonathan Criado; Roberto Martín, Martín Bidal, Jorge Labaké, Nicolás Córdoba; Emanuel Décimo, Leonel Natalicchio, Sánchez o Pereyra; Pedro Terrero, Emanuel Reynoso y Terzaghi o García.