Se enojó Sampaoli: "Están jugando con mi nombre"

Era esperada la rueda de prensa de Jorge Sampaoli , entrenador del Sevilla, quien decidió presentarse ante los medios un día antes de lo previsto. En la mañana de este Viernes Santo, con la capital de Andalucía llena de procesiones e impactada por los sucesos de La Madrugada, el técnico se mostró bastante molesto con los rumores que lo sitúan como nuevo entrenador de la Selección argentina.Sampaoli se expresó también con ambigüedad, ya que no descartó contactos con la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), pero negó que le hubiera dado el sí a Claudio Tapia, presidente de esta asociación, para ser el nuevo seleccionador de Argentina."Si me pregunta si le ha dado el sí a Argentina significaría que soy el seleccionador de Argentina y eso no es así. No es cierto que me vaya a reunir con nadie de la AFA porque antes de un partido yo no me reúno ni con mi hermano", aclaró Sampaoli, muy molesto por la situación que se está creando en torno a la posibilidad de que abandone el Sevilla."Miren, me han colocado en una semana en seis clubes y selecciones diferentes. Que si Argentina, que si el Arsenal, que si Qatar... Creo que están jugando con mi nombre y eso no me gusta porque no sale de mí, son especulaciones. El futuro no lo defino yo. Tenemos siete fechas muy importantes, en las que vamos a darlo todo para clasificarnos para la Liga de Campeones y ya veremos lo que pasa después", aclaró el técnico del Sevilla, que el domingo se enfrenta al Valencia en Mestalla.

"Yo al presidente del Sevilla, que es mi jefe, solo le he dicho que cuando tenga que comunicarle algo se lo diré a él antes que a nadie", aclaró Sampaoli, quien se mostró enfadado por el comunicado difundido por el Sevilla en el que se tachaba de "inaceptable" cualquier intento de reunión de la AFA con su entrenador.

"No es que esté molesto, es que el club hace un comunicado sobre supuestos. Yo no tengo ninguna reunión pendiente con nadie, ni con el Sevilla, con el que tengo contrato en una ciudad donde me han tratado maravillosamente", añadió Sampaoli, quien sin embargo no negó haber tenido contactos con miembros de la AFA. "Mire, para concretar un hecho tan importante y de tanto calibre como ser seleccionador de Argentina hay que tener una reunión personal. Y no la hubo", contestó Sanmpaoli cuando se le preguntó si alguien de la AFA se había puesto en contacto con él o personas de su entorno.



Fuente: elpais.com