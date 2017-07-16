Ovación
20:13 hs. Domingo 16 de Julio de 2017

Se conoció la lista de los preseleccionados para participar del Mundial de Hockey sobre Patines

El Comité Nacional dio la lista de los chicos que quedaron elegidos para el Mundial Senior Masculino, Femenino y Sub 20 que se disputará en China. La lista.

SELECCIÓN NACIONAL SENIOR MASCULINA

DIRECTOR TÉCNICO: GIULIANI, DARÍO

ASISTENTE TÉCNICO: COCINERO, DANIEL

ARQUEROS:

- GRIMALT, VALENTÍN

- FERNÁNDEZ, RODRIGO

- GÓMEZ, PABLO

- ACEVEDO, CONSTANTINO

JUGADORES DE CAMPO:

- PLATERO, MATÍAS

- ROMERO, GONZALO

- PASCUAL, MATÍAS

- GARCÍA, REINALDO

- NICOLÍA, CARLOS

- ÁLVAREZ, PABLO

- ORDOÑEZ, LUCAS

- LÓPEZ, CARLOS

SELECCIÓN NACIONAL SENIOR FEMENINA

DIRECTOR TÉCNICO: MORENO, ARIEL

ASISTENTE TÉCNICO: INNELLA, MARCELO

ARQUERAS:

-FLORES, ANABELLA

- JARA, ANDREA

- JULIAN, ROMINA

JUGADORAS DE CAMPO:

- AGUDO, LUCIANA

- RODRIGUEZ, LORENA

- FERNÁNDEZ, VALENTINA

- RODRÍGUEZ, SALOMÉ

- SILVA, DAIANA

- FERNÁNDEZ, JULIETA

- FERNÁNDEZ, AGUSTINA

- BURGOA, PAMELA

- GUTIERREZ, ADRIANA

SELECCIÓN NACIONAL SUB-20

DIRECTOR TÉCNICO: QUIROGA, EDUARDO

ASISTENTE TÉCNICO: CASTRO, JORGE

ARQUEROS:

- CONTURSO, ALBERTO

- SCARSO, FRANCO

- LLOP, SANTIAGO

JUGADORES DE CAMPO:

-BRIDGE, FACUNDO

- GARCÍA, JERÓNIMO

- DUHALDE, SEBASTIÁN

- CIOCCALE, FABRICIO

- MENA, EZEQUIEL

- MARÍN, JUAN JOSÉ

- MOYANO, JUAN JOSÉ

-RAMPULLA, DANILO

- IPIÑAZAR, FRANCISCO

- NAVARRO, FACUNDO

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