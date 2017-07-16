Se conoció la lista de los preseleccionados para participar del Mundial de Hockey sobre Patines

El Comité Nacional dio la lista de los chicos que quedaron elegidos para el Mundial Senior Masculino, Femenino y Sub 20 que se disputará en China. La lista.
SELECCIÓN NACIONAL SENIOR MASCULINA
DIRECTOR TÉCNICO: GIULIANI, DARÍO
ASISTENTE TÉCNICO: COCINERO, DANIEL
ARQUEROS:
- GRIMALT, VALENTÍN
- FERNÁNDEZ, RODRIGO
- GÓMEZ, PABLO
- ACEVEDO, CONSTANTINO
JUGADORES DE CAMPO:
- PLATERO, MATÍAS
- ROMERO, GONZALO
- PASCUAL, MATÍAS
- GARCÍA, REINALDO
- NICOLÍA, CARLOS
- ÁLVAREZ, PABLO
- ORDOÑEZ, LUCAS
- LÓPEZ, CARLOS
SELECCIÓN NACIONAL SENIOR FEMENINA
DIRECTOR TÉCNICO: MORENO, ARIEL
ASISTENTE TÉCNICO: INNELLA, MARCELO
ARQUERAS:
-FLORES, ANABELLA
- JARA, ANDREA
- JULIAN, ROMINA
JUGADORAS DE CAMPO:
- AGUDO, LUCIANA
- RODRIGUEZ, LORENA
- FERNÁNDEZ, VALENTINA
- RODRÍGUEZ, SALOMÉ
- SILVA, DAIANA
- FERNÁNDEZ, JULIETA
- FERNÁNDEZ, AGUSTINA
- BURGOA, PAMELA
- GUTIERREZ, ADRIANA
SELECCIÓN NACIONAL SUB-20
DIRECTOR TÉCNICO: QUIROGA, EDUARDO
ASISTENTE TÉCNICO: CASTRO, JORGE
ARQUEROS:
- CONTURSO, ALBERTO
- SCARSO, FRANCO
- LLOP, SANTIAGO
JUGADORES DE CAMPO:
-BRIDGE, FACUNDO
- GARCÍA, JERÓNIMO
- DUHALDE, SEBASTIÁN
- CIOCCALE, FABRICIO
- MENA, EZEQUIEL
- MARÍN, JUAN JOSÉ
- MOYANO, JUAN JOSÉ
-RAMPULLA, DANILO
- IPIÑAZAR, FRANCISCO
- NAVARRO, FACUNDO