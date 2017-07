Santiago Del Moro cruzó a Brancatelli por el chiste en los Martín Fierro

Santiago Del Moro expresó su felicidad por este reconocimiento y también se refirió a la broma que hizo Diego Brancatelli a Jorge Lanata cuando el equipo subió al escenario a recibir la estatuilla.





"Sigo sin entender el chiste y no me pareció de buen compañero con los que estábamos ahí. Este es el premio de todos", se sinceró el conductor.





"Diego esto porque mucha gente me pregunta: no me enojo a esta altura de la vida. No entendí el chiste y mucho menos con Lanata que estuvo hace tres semanas en nuestro programa", agregó.





El video con la palabra de Santiago.





"Intratables", AméricaTV, ganó el Martín Fierro en la categoría mejor programa periodístico.