¡Salió al aire! Lunati enloqueció con el triunfo de River e hizo un papelón en TV

El ex árbitro de fútbol, y confeso hincha de River Plate, Pablo Lunati, montó un show anoche en televisión luego de la goleada histórica del Millonario por la Copa Libertadores ante Jorge Wilstermann por 8 a 0.

En el programa No Todo Pasa, de TyC Sports, Lunati apareció totalmente afónico con un traje rojo y un cajón de verduras a sus hombros.

En ese momento, increpó al relator de Boca, Daniel Mollo, con quien habían polemizado días antes, y comenzó a arrojarle verduras.

"Para vos, parapám, tomá hijo" le dijo el ex árbitro a Mollo a los gritos, recordando también el penal que erró el Puma Gigliotti contra River cuando jugaba en Boca.

Mirá el curioso momento:

Embed





Además se acordó del ex Boca y actual jugador de Jorge Wilstermann, Cristian "Pochi" Chávez, quien había dicho que los medios de comunicación mostraban -antes del partido- todas las remontadas de River, "pero no muestran los encuentros de los equipos chicos que fueron ahí y le empataron o lo dejaron afuera. Eso no lo muestran. Están haciendo una movida muy grande", comentó.

Ante esto, Lunati le dijo a Mollo: "Felicitalo a Chávez. Andá a decirle que ahora vamos a poner cuando lo dejamos afuera a él por ocho. No hay que hablar antes", indicó extasiado. (nexogol.nexofin.com)