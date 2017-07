Rueda la bocha: Tres duelos entre sanjuaninos abrirán la fecha de la Liga A1

La tercera fecha de la Liga Nacional A1 de hockey sobre patines comenzará a jugarse, desde las 21.30, del viernes con tres duelos entre equipos sanjuaninos. El resto de la programación se completará en la tarde del domingo.

San Juan será el escenario para los cruces de SEC vs. Concepción, Banco Hispano vs. Social y Olimpia vs. Richet. Todas las zonas del certamen quedaron apretadas y el único que ha tomado un poco de aire es Valenciano en el grupo C.

El domingo se jugarán la mayoría de los partidos y allí estarán presentes todos los equipos de Mendoza que participan de la competencia. Habrá cuatro cruces entre sanjuaninos y mendocinos.

Tercera fecha de la Liga A1

Viernes:

21.30; SEC vs. Concepción

21.30; Banco Hispano vs. Social

21.30; Olimpia vs. Richet.

Domingo:

16; Banco Mendoza (Mza) vs. Bernardino Rivadavia (Mza)

19; Petroleros (Mza) vs. UVT

19; Casa de Italia (Mza) vs. Centro Valenciano

19; Andes Talleres (Mza) vs. Murialdo (Mza)

19; Barrio Rivadavia vs. IMPSA (Mza)

19; Maipú (Mza) vs. Unión

Posiciones:

Zona A: Valenciano, Casa de Italia y Unión 4; Olimpia 3; Richet 1 y Maipú Giol 0.

Zona B: Murialdo 4; IMPSA, Andes Talleres y Banco Hispano 3; Social 2 y Barrio Rivadavia 1.

Zona C: Concepción 6; Banco Mendoza, UVT, Petroleros y SEC 3; y Bernardino Rivadavia 0.