River realizó la presentación estelar de los "cuatro fantásticos"

El millonario del fútbol argentino demostró por qué le dicen así. Y al mote habría que agregarle de alguna forma algo parecido a primerear. Porque River compró en grande y bien rápido. Y ayer se dio un gran gusto al presentarlos en sociedad. El delantero Ignacio Scocco, el defensor Javier Pinola, el mediocampista Enzo Pérez y el arquero Germán Lux lucieron orgullosos, junto al presidente Rodolfo D'Onofrio y al director técnico Marcelo Gallardo, la camiseta con la banda roja en el pecho.

El ex rojinegro Ignacio Scocco, de 32 años, definió como "una experiencia muy linda" su nueva etapa en Núñez y la valoró al asegurar que "muchos jugadores quisieran vestir esta camiseta".

Consultado por la celeridad de su transferencia, el santafesino de Hughes dijo: "Es una sensación rara, si me pongo a pensar hace tres días estaba jugando mi último partido en Newell's y ahora, en cuatro días, tengo la chance de estar a disposición del técnico para el próximo partido de Copa Libertadores".

El ex canalla Javier Pinola, de 34 años y de tumultuosa salida del club de Arroyito, fue más escueto en sus declaraciones y sólo expresó que "la magnitud de este club es inmensa, me siento muy orgulloso de poder dar este paso y ser parte de este club".

Enzo Pérez, por su parte, aclaró que "siendo hincha seguramente que la ansiedad por jugar será algo normal. Es un sueño que tenía y quería cumplir en este momento porque no sabía si tendría otra oportunidad. Por suerte, con el esfuerzo de todos, se pudo dar", declaró el volante mendocino, de 31 años, ex mundialista en Brasil 2014, quien llega procedente de Valencia de España.

Lux (35), de regreso a River tras diez años, afirmó: "Es el club más importante de la Argentina.Aquí me ha tocado formarme en la institución, poder debutar en primera y tener la chance de ser transferido a Europa, por lo que me pone muy contento volver y les agradezco a Rodolfo y Marcelo y a toda la gente de River por el cariño que siempre me brindó", aseguró.

Por último, el DT Marcelo Gallardo avisó que el club millonario no se retira del mercado de pases ni mucho menos y habló de la posible llegada del ex lateral rojinegro Leonel Vangioni. "Depende de él y del Milan. Está dentro de las posibilidades. Podría resolverse si el jugador termina ayudando para que eso suceda", señaló el Muñeco en una conferencia de prensa en el River Camp.

Refuerzos a la cancha

Frente a la inminencia del partido con Guaraní de Paraguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, Gallardo descartó la presencia de Lux y Pérez, quienes retornaron de Europa sin actividad, y dejó en suspenso la chance de contar con Pinola y Scocco, que participaron del torneo de primera recientemente concluido.

"Pinola está bien, sumó entrenamientos y viene en actividad, lo mismo que Nacho Scocco. Veremos entre mañana y el domingo si están en condiciones de poder tenerlos para el partido en Asunción", dijo en referencia al juego del próximo martes.

"Lux y Enzo Perez -diferenció- no tienen posibilidades de llegar por razones obvias, ya que están sin actividad".

Gallardo quiere que su plantel logre cambiar "el chip" después de una semana "muy dura" tras los casos de doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada. "Estamos atentos a acompañar a esos futbolistas, sosteniéndolos. Nosotros a partir de ahí y de lo dura de la semana pasada debemos cambiar el chip y estamos con ilusión de llegar bien al partido del martes y que estemos bien para tener aspiraciones de seguir en la Copa", sostuvo el entrenador.

Gallardo avisó luego que el defensor Alexander Barboza, regresado el club después de una buena temporada en Defensa y Justicia, "está en consideración y se va a sumar al plantel porque tuvo buenos rendimientos e hizo méritos para estar".