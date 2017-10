River Plate tiene una obsesión: jugar la final de la Copa Libertadores

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, confesó este lunes que "sueña" con volver a jugar una final de Copa Libertadores de América y dijo que después del partido ante Lanús pensará en el Superclásico del domingo ante Boca Juniors por la octava fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.



"Estoy pensando en el partido contra Lanús, no hay dudas. No minimizo el partido contra Boca pero mañana nos jugamos el sueño que tienen todos los equipos del fútbol argentino porque la Copa Libertadores es la obsesión de todos", manifestó D'Onofrio en la previa de la revancha de la semifinal del certamen sudamericano.



El mandatario millonario, en declaraciones a radio FM Uno (103.1), agregó que una vez que pase el choque con Lanús se pondrán a pensar en el partido "que para el país".



"Nos gustaría estar más cerca en el campeonato pero hay una realidad y es que Boca está batiendo récords y ganó todos los partidos. También es cierto que juega un solo campeonato y nosotros tres", remarcó D'Onofrio en referencia a las tres competencias, Superliga, Copa Argentina y Libertadores, que disputa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.



D'Onofrio reiteró que no tiene "ningún problema" con su par de Boca Juniors, Daniel Angelici, y confirmó que lo invitó a ver el partido junto a él, aunque entiende que seguramente decidirá ver el juego con la dirigencia "xeneize".



Por otro lado, el presidente confirmó que el próximo 7 de noviembre deberá presentar la lista del oficialismo -que seguramente presidirá- para las elecciones que se llevarán a cabo en diciembre.