Respondió Carlitos: Tevez salió al cruce de los que criticaron su paseo en China

"Ese era mi día de descanso. Soy una persona normal y es normal (para mí) pasar un buen rato con mi familia durante mi tiempo libre", declaró el Apache en una entrevista video con traductor publicada en Internet.



Tevez, de 32 años, sufrió un lesión en un tobillo en un encuentro disputado a principios de abril, por lo que estará de baja al menos un mes. Desde su llegada al equipo del gigante asiático, el delantero sólo ha marcado un gol en cuatro partidos con su equipo, que se halla en la novena posición de la tabla del campeonato.



Tevez añadió en la entrevista que todavía no se ha acostumbrado a la Super League y que también necesita adaptarse mejor a su entorno. "A mi familia y a mí nos gusta Shanghai y me voy acostumbrando lentamente a la ciudad y al ambiente. Me quedaré aquí", señaló el atacante.

El atacante argentino, Carlos Tevez, el futbolista mejor pagado del mundo, defendió su visita a Disneyland con su familia después de que los hinchas del Shenshua de Shanghai arremetieran contra el jugador por perderse un partido de la Super League china.Tevez, que firmó un contrato de 38 millones de euros con el club chino, fue fotografiado el pasado sábado en Shanghai Disneyland al mismo tiempo que su equipo ganaba al Changchun Yatai por 3-2.