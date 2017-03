Reprogramada: la FSP anunció el nuevo cronograma de la 5ª jornada

La Federación Sanjuanina de Patín dio a conocer la reprogramación de la 5ª fecha del torneo Apertura de hockey. La jornada debía comenzar en la noche del miércoles y se postergó ante el alerta de lluvias que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional.

La organización intentó armar un superviernes en el que se iban a disputar todos los partidos. Esa idea fue desestimada y los cinco partidos suspendidos se pasaron para la noche del domingo.

Los juegos que estaban confirmados para el viernes y se jugarán desde las 21.45 serán: Banco Hispano vs. Sarmiento; B° Rivadavia vs. Media Agua; Social vs. Huarpes; Estudiantil vs. Richet y Olimpia ante Caucetera en cancha de Unión.

El domingo a las 21.15 saldrán a escena Valenciano vs. Colón (en cancha de Unión), Concepción vs. Lomas; SEC vs. Unión y Aberastain vs. Bancaria.

Posiciones: Valenciano 12; Unión 10; Olimpia, Social y Concepción 9; SEC, UVT y Huarpes 7; Estudiantil y Caucetera 6; B° Rivadavia 5; Media Agua y Banco Hispano 4; Richet y Bancaria 3; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.