¿Refuerzo para River? Banfield salió al cruce del interés por Cvitanich

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó este mediodía el interés por el delantero de Banfield, Dario Cvitanich, pero horas más tarde el presidente de ese club, Eduardo Spinosa, lo declaró intransferible tras mantener una reunión con el director deportivo "millonario", Enzo Francescoli, y el representante del jugador, Eduardo Gamarnik.

"La situación es la siguiente: tenemos la posibilidad de modificar la lista, dos jugadores se van a sumar, (Nicolás) De la Cruz y (Marcelo) Saracchi, y hay un cupo más que con la ida de Alario. No había muchas posibilidades por las restricciones, debía ser argentino del mercado local", dijo Gallardo cuando todavía estaba en pie la chance de sumar al ex Boca Juniors.

El "Muñeco" Gallardo opinó que a Cvitanich "no le costó la adaptación al volver al fútbol argentino porque tiene jerarquía y experiencia", pero había admitido la dificultad de conseguir el pase, algo que terminó de abortarse por la tarde.

"Está caído lo de Cvitanich. Banfield dijo que no es transferible. Somos un club vendedor pero vendemos a los jugadores que queremos", explicó Spinosa al programa Closs Continental, después de la reunión.

River, que tiene por delante las semifinales de la edición actual, en la que enfrentará a Lanús el 24 y 31 de octubre, desistió entonces de la contratación porque no intentará ejecutar la cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares.

La intención de la entidad "millonaria" era negociar el pase club a club por un monto cercano a los seis millones de dólares o bien por cuatro millones más el pase del mediocampista Nicolás Bertolo, propiedad de River y a préstamo en Banfield.

Por otra parte, el DT del club de Núñez se refirió a los rumores de un contacto con la selección chilena: "Nadie me llamó y no puedo estar pensando en eso, debo estar enfocado en River y en todo lo que hay que diagramar de acá en adelante, no puedo desenfocarme con esas cosas".

En cuanto a las eliminatorias y la clasificación al Mundial Rusia 2018, Gallardo señaló que "las eliminatorias siempre fueron difíciles, con el nivel de los jugadores (del Seleccionado argentino) debería haber sido más fácil pero hubo un periodo que fue malo y falló esa estructura ".

"La clasificación se logró porque tenemos al mejor jugador de fútbol del mundo y con eso podemos equiparar a las grandes potencias, pero hay que cambiar y mejorar todo desde las bases para un proyecto que dure", analizó.

En otro orden, antes de la conferencia, Gallardo dirigió una práctica de fútbol a puertas cerradas en la cual el DT ensayó con dos equipos posibles, de cara a los próximos compromisos.

El domingo, ante Atlético Tucumán por la 6ta. fecha de la Superliga, Gallardo pondría un equipo alternativo con titulares y suplentes mezclados: Germán Lux; Jorge Moreira, Gonzalo Montiel, Alex Barboza y Milton Casco; Exequiel Palacios, Ariel Rojas, Iván Rossi y De la Cruz; Carlos Auzqui y Rafael Santos Borré.

En cambio, el miércoles próximo en San Juan contra Atlanta (equipo de la Primera B Metropolitana), por cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador alinearía a todos los titulares: Lux; Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Casco; Ignacio Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez; Ignacio Scocco y De la Cruz.

Moreira, quien jugó los dos partidos en la selección paraguaya en eliminatorias, participó durante la primera parte del ensayo y luego ingresó Gonzalo Montiel, mientras que al estar lesionado Marcelo Saracchi, jugó unos minutos Nahuel Gallardo en lugar de Casco. Enzo Pérez tuvo descanso, dispuesto por el cuerpo técnico del "millo".