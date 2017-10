Quiere la semi: Obras venció a Libertad y sigue prendido en la Copa ACLAV

Obras San Juan Vóley consiguió un valioso triunfo por la segunda fecha de la Copa ACLAV. El equipo sanjuanino superó en sets corridos a Libertad Burguí y sigue peleando para llegar a las semifinales. Sólo el ganador de la zona, que también integra UPCN, conseguirá el pasaje.

Los dirigidos por el Yeyo Sánchez, que habían ganado 3 a 2 en el estreno ante Monteros, superaron 3 a 0 a los santafesinos con parciales de 25-19, 25-15 y 26-24.

El equipo de calle 25 de Mayo anduvo muy bien con el servicio y no tuvo oposición en los dos primeros parciales. El tercer set fue distinto y llegó parejo a la zona de definición. La visita tuvo un set point que no pudo aprovechar y Obras no dejó pasar su chance. Un ace de Sánchez y bloqueo por el medio le dieron el triunfo a los sanjuaninos.

Obras buscará el pase a la semifinal el viernes cuando se enfrente a UPCN. El partido se jugará desde las 21 en el Cantoni y será un mano a mano. El que se lleve el clásico tendrá un lugar en la semifinal.