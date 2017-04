¡Qué se hizo en el pelo! Cristiano revolucionó las redes con su nuevo look

Cristiano Ronaldo se hizo "claritos" y llamó la atención en los primeros minutos del clásico de España entre Real Madrid y Barcelona.

Apenas salió el equipo a la cancha y las cámaras enfocaron al portugués, las redes sociales se vinieron abajo y no hubo quien no comentara algo sobre el cambio de look del delantero.

Cristiano, siempre muy atento a su presencia, lució el cabello más rubio pero no generó en su público el efecto deseado. Por el contrario, el jugador merengue fue muy criticado y se ganó tuits como estos:

cristiano messi.JPG

Embed ¿Qué le pasó a Cristiano en ese pelo? — Robert (@RobeertCFC) 23 de abril de 2017

Embed Todo el mundo: PENALTIIIIIIIIIII

Yo: ¿qué se ha hecho Cristiano ahora en el pelo? #ElClasico — Tu conciencia (@mariperr4) 23 de abril de 2017

Embed