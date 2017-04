¡Qué paliza del Rojo! Independiente goleó 5 a 0 a Patronato en Paraná

Embed



Gol de Rigoni (1-0)

Gde Barco (2-0)

Gol de Rodríguez (4-0)

Gol de Albertengo (5-0)

Independiente se sacó la mufa de la era del entrenador Ariel Holan con una soberbia goleada como visitante de Patronato de Paraná por 5 a 0, en la continuidad de la fecha 19 del torneo de Primera División 2016/2017.Después de once años, Independiente volvió a ganar un encuentro con cinco goles de diferencia, gracias a los tantos de Emiliano Rigoni -golazo a los cuatro minutos de partido- y Ezequiel Barco, en el primer tiempo.En el complemento, Rigoni, la figura del partido, volvió a aparecer para estirar la ventaja, y sobre el final Diego Torito Rodríguez colgó del ángulo el balón para estampar el cuarto, antes que Lucas Albertengo sentencie la historia.El Rojo, que todavía tiene dos partidos menos (Talleres y Defensa y Justicia) llegó a 30 puntos tras esta primera victoria de 2017, por lo que sueña que este impulso lo meta en la lucha por la clasificación a la Copa Libertadores.Patronato de Paraná, dirigido por Rubén Darío Forestello, no tuvo un buen partido en ninguna faceta y deberá olvidar rápido esta caída para no entrar en una mala racha que lo coloque en la pelea por la permanencia, la que en la actualidad mira de lejos.