Puntero confirmado: Guillermo dio el equipo para recibir el domingo a Patronato

El entrenador Guillermo Barros Schelotto confirmó este viernes que para recibir a Patronato de Paraná pondrá en cancha a los mismos once que comenzaron disputando el encuentro ante Vélez en la fecha pasada.





"Calculo que el equipo será el mismo que jugó ante Vélez. Igual esperaremos hasta mañana y, de no mediar inconvenientes va a ser el mismo", reveló Barros Schelotto en una conferencia de prensa que brindó tras la práctica matutina.



Al ser consultado acerca de la importancia que le da al poder repetir el equipo por primera vez desde que dirige a Boca señaló: "La importancia que le doy es cero. No creo que sea ni bueno ni malo solo no tuvimos lesionados ni suspendidos. Confío en todos los jugadores del plantel y cualquiera que juegue está bien".



Entonces el equipo de Boca para jugar ante Patronato será: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde, Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmer Barrios, Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión.