Puede cambiar el líder: la fecha del Federal B comenzó con dos empates

La 11ª fecha del torneo Federal B comenzó con dos empates en la zona que integran los diez equipos de San Juan. Los resultados del sábado le dieron la chance a Del Bono de dar el zarpazo y quedarse con la punta si gana su partido del domingo.

San Martín de Rodeo no pudo de local con el recuperado Trinidad y repartieron puntos tras igualar 2 a 2. Agustín Quiroga y Kevin García habían puesto en ventaja al Verdinegro, pero Marcos Zelarayan y Franco López salvaron al León de la derrota.

El otro duelo del sábado se jugó en Los Berros y terminó 0 a 0. Defensores de Boca y Colón no lograron romper la paridad y sumaron un punto que le sentó un poco mejor a los locales en su afán por mantener la categoría.

La fecha se completará el domingo con Peñaflor vs. San Lorenzo de Rodeo (16.15); Alianza vs. Del Bono (16.30) y Villa Obrera vs. Peñarol (16.30).