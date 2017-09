Por la polémica pelea entre Canelo y Golovkin piden indagar a la jueza que dio como ganador al mexicano

"Todavía no lo entiendo. Y no es la primera vez que lo hace. Ya sabíamos que su rendimiento es muy irregular y eso quedó demostrado. No hay ninguna manera de que Álvarez ganara la pelea", dijo Sánchez a la AFP.

Sobre el rendimiento de su pupilo, el entrenador mexicano dijo que durante la pelea "se desarrolló el plan que se había trabajado, principalmente en los primeros dos asaltos que siempre son complicados para los dos peleadores. El resto de la pelea, Gennady llevó el ritmo de la pelea ante un rival que se defiende muy bien".

Fiel a su estilo, Golovkin fue más cauto al hablar del tema pero sentenció que el empate le parece injusto.