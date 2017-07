Pobre Pibe: un nene pide que le corten el pelo para que no le digan ¡Valderrama!

Mateo se llama el pequeño que está hablando con su mamá sobre su peinado.

"Me lo quiero cortar cortito... la gente me dice Maldemama" por lo que entendemos que la criatura se refiere al ex jugador con la cabellera más llamativa de la historia del fútbol colombiano.

Te dejamos el video, que ya fue subido a YouTube y que nos da mucha ternura:

El recordado Valderrama en su momento de gloria:

Fuente: telefenoticias.com.ar