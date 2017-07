Pinola y el polémico motivo por el cual no estuvo seleccionado para el equipo de Sampaoli

"Si bien tuve un estado gripal, no era para perderme una gira con la Selección. Fue por cómo me medicaron en Central", contó en diálogo con Súper Mitre Deportivo. El zaguero central reconoció que por cómo lo medicaron en Central, "podría haber saltado en un doping sorpresa".

Javier Pinola también se refirió a su conflictiva y traumática salida de Rosario Central. "No soy traidor, lo hubiese sido si me iba a Newells. Sigo sin entender el enojo que hay en Central", reconoció.

Tampoco esquivó hablar de Marco Ruben, quien también cuestionó duramente su partida a River al sostener que "Pinola no se fue de la mejor manera" y que "debió haberse ido de una forma más transparente", además de ironizar porque "quedamos en hablar, pero se ve que estuvo bastante ocupado y no me llamó".

"Me sorprendió que Marco Ruben siguiera hablando de mi salida, pero al otro día me pidió perdón y lo vamos a hablar cara a cara. Fue un cambio muy rápido, tengo mucho más para dar", advirtió Javier Pinola. (Infobae).