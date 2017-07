Persia hizo podio en una gran carrera en casa

El piloto sanjuanino hizo una gran carrera y logró el segundo puesto cuando la carrera agonizaba. Es que tras el ingreso del auto de seguridad cuando faltaban dos vuelta, el sanjuanino que marchaba cuarto adelantó dos posiciones en el relanzamiento. Y así fue como Persia quedó segundo para realizar una buena cosecha de puntos en función del campeonato. El ganador de Bruno Boccanera.

"Estoy contento con el equipo porque me dieron un gran auto. En las primeras vueltas venía con un problemita de frenos pero pudimos continuar", comenzó diciendo el sanjuanino del Fiat #71 del Octanos Competición.

Respecto a la maniobra del final en la que adelantó posiciones, Persia sostuvo que "salió una linda maniobra que sirvió para sumar puntos. Me hubiese gustado ganar en casa pero no se pudo, me faltó poquito para hacer la gran maniobra, una lástima que no me haya entrado la primera marcha. Dejé todo ante mí gente, mí familia, mí equipo y toda la gente que vino a apoyarnos, estoy feliz de haber hecho podio acá en San Juan".

Fabricio, recordó nuevamente en sus agradecimientos y dedicó el podio al "Gobierno de San Juan y Secretaría de Deportes, FGH, Fiat Ítala, Lubricentro El Zonda, Bulonera Rawson, San Francisco Hogar y Metales Concepción, además a mi novia, mi familia, Fabián Flaqué y todos los sanjuaninos que asistieron al autódromo a brindar apoyo".

El sanjuanino, que sigue marchando tercero en el campeonato pero ahora con una diferencia de apenas 4 unidades, volverá a acelerar junto a la categoría el fin de semana del 23 de julio en Concordia.