Pavón y Silva habrían estado transmitiendo en las redes antes del partido de Boca

Durante la madrugada previa al partido ante Vélez, Cristian Pavón y Jonathan Silva transmitieron desde Instagram Live y llovieron las críticas

Una polémica recorre Boca tras una transmisión en vivo que vieron Cristian Pavón y Jonathan Silva en la concentración, durante la madrugada previa al partido ante Vélez. Desde Instagram Live, los jugadores aparecieron cuando deberían haber estado descansando y hay rumores que indican que estaban fumando.

La transmisión se viralizó en minutos pero no queda guardaba, por lo que solo hay alguna capturas. Consultado tras el partido, Guillemo Barros Schellotto dio un mensaje ambiguo.

Consultado acerca de si habrá una sanción para los jugadores, primero Guillermo dijo que no tiene redes sociales para agregar: "Lo voy a ver, lo voy a charlar. Jugué 10 años en Boca y sé las responsabilidades que hay que asumir. Hay que saber llevar esta responsabilidad".

"Sé que han salido algunas cosas, me contaron, pero no creo que éste sea el momento de hablar de eso. Este es el momento de disfrutar de un nuevo triunfo. Como no sé bien qué paso, no puedo hablar mucho. Me informaré y después veremos", dijo Guillermo sobre la situación que involucró a Silva y a Pavón.