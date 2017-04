Partidazo en el Apertura: Valenciano pondrá la punta en juego ante Social

La 7ª jornada del Apertura culminará en la noche del miércoles con un partido que se roba toda la atención. Valenciano, único puntero del Apertura de hockey sobre patines, enfrentará a Social que su inmediato perseguidor.

La cancha de Unión será el escenario para el duelo entre Valenciano y Social. El partido comenzará, al igual que todos los programados para e miércoles, desde las 21.30hs. Los otros juegos serán SEC vs. Sarmiento, Aberastain vs. Unión, UVT vs. Huarpes y B° Rivadavia vs. Colón. En esta jornada quedará libre Concepción.

La fecha comenzó el martes con los triunfos de Banco Hispano Hispano sobre Media Agua (7-2) y Estudiantil sobre Lomas (3-0). También se registraron los empates entre Olimpia y Richet (6-6) y el duelo de Cauceter y Bancaria (4-4)

Posiciones: Valenciano 18; Concepción 15 y Social 15; Unión 14; Olimpia 13; B° Rivadavia y SEC 11; UVT 10, Bancaria, Richet y Banco Hispano 10; Estudiantil 9; Caucetera 7; Huarpes y Media Agua 4; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.