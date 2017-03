Pararon la bocha: la FSP canceló los partidos del miércoles por el alerta de lluvias

El inicio de la quinta fecha del torneo Apertura de hockey sobre patines fue cancelado en la mañana del miércoles. La Federación Sanjuanina de Patín tomó la medida de suspender los partidos de la noche del miércoles tras conocer el alerta meteorológico que anticipa lluvias durante toda la jornada.

En las próximas horas se dará a conocer la nueva programación pero la intención es que los duelos de Valenciano vs. Colón (en cancha de Unión), Concepción vs. Lomas; SEC vs. Unión y Aberastain vs. Bancaria se disputen en la noche del viernes junto a los otros partidos que ya estaban programados.

Los juegos que estaban confirmados para el viernes eran: Banco Hispano vs. Sarmiento; B° Rivadavia vs. Media Agua; Social vs. Huarpes; Estudiantil vs. Richet y Olimpia ante Caucetera en cancha de Estudiantil de calle Güemes.

Posiciones: Valenciano 12; Unión 10; Olimpia, Social y Concepción 9; SEC, UVT y Huarpes 7; Estudiantil y Caucetera 6; B° Rivadavia 5; Media Agua y Banco Hispano 4; Richet y Bancaria 3; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.