Para Desábato "Los dirigentes del fútbol tienen poca credibilidad"

"Los dirigentes del fútbol argentino tienen poca credibilidad. En el club estamos bien, pero muchos dirigentes perdieron credibilidad. A veces parece que la culpa la tiene el jugador, pero no fue culpa de los jugadores que el fútbol no empiece el 4 de febrero", manifestó el defensor de Estudiantes La Plata Leandro Desábato, al canal TyC Sports de la televisión por cable.



Desábato indicó que hay "muchos clubes" que le deben dinero a los jugadores de distintas categorías, motivo central para que se adhieran al paro. "Los dirigentes dicen que son solo tres equipos, pero hay más y la deuda son de tres o cuatro meses", agregó.



El central de Estudiantes La Plata apuntó que la dirigencia tiene "una gran oportunidad" para modificar el rumbo, para lo cual "hay que dejar los intereses de lado para pensar en la deuda y solucionar las cosas; hay muchos caprichos".



"No defiendo ni una ni otra política porque esto es más profundo. Estamos en estado crítico y muchos dirigentes dicen que el fútbol tiene que arrancar, aunque sea con juveniles, pero el problema es más profundo. Lo que se pide no es dificil, es que les paguen el sueldo, no es nada del otro mundo", concluyó el Desábato, ex marcador central de Quilmes.