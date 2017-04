Otra revancha: el Atlético del Cholo enfrentará al Real Madrid en la semi de la Champions

Real Madrid, actual campeón y máximo ganador en la historia de la competencia, y Atlético de Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone y perdedor de tres finales, jugarán una de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, según lo determinó el sorteo realizado hoy en la la ciudad de Nyon (Suiza), sede de la Unión Europea de Fútbol (UEFA).

La restante semifinal del certamen de clubes más importantes del mundo la protagonizarán Mónaco de Francia y Juventus de Italia.

Esta instancia se desarrollará el mes próximo, 2 y 3 de mayo los partidos de ida y el 9 y 10 los desquites, en el camino a la gran final a desarrollarse en el Millennium Stadium de Cardiff, en Gales, el 3 de junio.

Real Madrid será local en el cotejo de ida en el estadio Santiago Bernabeu, jugándose el desquite en el estadio Vicente Calderón del Atlético de Madrid, equipo que cuenta en el plantel con los argentinos Ángel Correa (ex San Lorenzo), Augusto Fernández (ex River y Vélez) y Nicolás Gaitán (ex Boca Juniors).

En 2014 el Real le ganó la final al Atlético por 4-1 en tiempo suplementario en el estadio Da Luz de Lisboa, en Portugal, y en 2016 volvió a vencer el equipo "Merengue" en definición desde el punto penal (5-3) luego de igualar 1-1 al término de los 90 minutos y el suplementario en el San Ciro, de Milan.

En tanto, Mónaco, que cuenta con el ex delantero de Estudiantes Guido Carrilo, quien no juega porque fue operado en marzo último en el aductor derecho, será local en el Stade Louis II

en la ida ante Juventus de Italia.

El desquite será en el Juventus Stadium del equipo turinés en donde actúan los argentinos Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín.

Real Madrid fue Campeón de Europa en 11 ocasiones (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014 y 2016) y subcampeón tres veces (1962, 1964 y 1981), mientras que Juventus ganó dos títulos (1985 y 1996) y perdió seis finales (1973, 1983, 1997, 1998 y 2003 y 2015).

Por su parte, Atlético de Madrid jugó tres finales y las perdió, en 1974 ante el Bayern Munich y en 2014 y 2016 ante Real Madrid, mientras que el Mónaco nunca llegó a instancias definitorias del máximo certamen europeo.