¿Optimistas o pesimistas? Así ven los sanjuaninos a la Selección para esta noche

Hoy a las 20.30 el país se paralizará para seguir las alternativas de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Argentina llegó con la necesidad de ganar para no depender de nadie y asegurarse, al menos, el Repechaje del Mundial. Enfrente estará Ecuador que ya no tiene chances de llegar a Rusia, pero que siempre fue una piedra en el zapato cuando jugó en Quito ante la Albiceleste.

Sanjuan8.com realizó una encuesta entre sus lectores y el resultado fue al menos llamativo por el pesimismo de cara al partido. Participaron 1613 personas y el 55.05% opinó que Argentina verá el próximo Mundial por TV.

En segundo lugar aparecieron los más optimistas. El 23.12% de los participantes sentenció que Argentina ganará en Quito y sacará pasaje directo para Rusia 2018.

En el tercer puesto, y por escasa diferencia, estuvieron los que siguen confiando en la Albiceleste pero no ven un panorama tan alentador. El 21.82% de los lectores anunció que Argentina deberá jugar el Repechaje ante Nueva Zelanda para llegar a la Copa del Mundo.

ENCUESTA SANJUAN8.JPG





La consulta se extendió hasta algunas personalidades relacionadas al deporte y allí el optimismo fue mayor. Raúl Antuña, entrenador de Desamparados, manifestó que se llegó a esta instancia porque las cosas no se hicieron bien por los problemas dirigenciales y por los cambios de entrenadores que tuvo el seleccionado. El Purruco confía en los jugadores que dejan todo para dar lo mejor, pero que cargan con la responsabilidad de llegar al Mundial. Antuña contó que verá el partido tranquilo y con amigos. "Hay que ganar y después vemos para que nos alcanza", remarcó el ex jugador.

Luis Ardente, arquero de San Martín, cree que Argentina llegó urgido a la última fecha porque nunca se alcanzó el juego deseado en el todo el torneo. "No hubo un equipo para ayudar al mejor jugador del mundo", agregó el ídolo del Verdinegro. El uno, que mirará el partido en familia, pronosticó un 1 a 0 a favor de los de Sampaoli y pasaje directo al Mundial.

Matías Sánchez, armador y capitán de Obras, apuntó a que la urgencia de la Selección se debe a que en el fútbol el que juega mal también puede ganar. Esto no sucede en otros deportes y Argentina mereció mucho más en los últimos dos partidos. El campeón del mundo Sub23 estará prendido al televisor junto a sus compañeros y por la forma de vivir los partidos imagina un momento de mucho nerviosismo ante Ecuador. "El resultado será un apretado 1 a 0 que alcanzará para llegar a Rusia" dijo el mejor armador de vóley en su categoría.

Maru Silva, periodista y conductora de DQE, apuntó a que el desorden dirigencial y los cambios de entrenadores llevaron a la Selección a este momento límite. "Hay que hacer un trabajo más profundo que hace mucho no lo hacen porque quieren alcanzar objetivos a corto plazo", contó la periodista. También manifestó que estará tranquila a la hora del partido porque con todos los intereses económicos que rodean al fútbol no se imagina un Mundial sin Argentina. El pronóstico fue de triunfo argentino y clasificación al Repechaje con Nueva Zelanda.

Darío Giuliani, entrenador del seleccionado masculino de hockey sobre patines en los últimos dos mundiales, opinó que Argentina llegó a esta situación por una falta de orden desde la dirigencia que trajo aparejado el desorden con los cambios de cuerpos técnicos. "Los entrenadores no tuvieron tiempo para trabajar y hay que esperar una genialidad de Messi que en Sudamérica le cuesta un poco más" contó el campeón del mundo. A la hora de vivir el partido prefiere hacerlo sólo porque le cuesta escuchar comentarios con los que no está de acuerdo. El pronóstico es alentador: "el resultado de Colombia fue una señal. No sé cómo, pero vamos a clasificar" dijo el DT.

Los sanjuaninos ya hicieron sus pronósticos y sólo restan horas para que llegue el momento de la verdad. La pelota rodará desde las 20.30 y miles de corazones latirán bien fuerte a la espera del triunfo argentino que acerque a la Selección a la cita del próximo año.