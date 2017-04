Noche de hockey: los perseguidores de Valenciano buscarán acortar la distancia

El torneo Apertura de hockey sobre patines masculino comenzará a jugarse en la noche del martes. Serán cuatro los partidos que se disputarán, desde las 21.30, y los equipos que saldrán a la cancha serán los que buscan acercarse a los primeros puestos.

Los duelos de la noche serán: Caucetera vs. Bancaria (cancha de Social), Olimpia vs. Richet (cancha de Unión), Estudiantil vs. Lomas de Rivadavia y Banco Hispano ante Media Agua.

El calendario se completará el miércoles, también desde las 21.30, con: SEC vs. Sarmiento, Aberastain vs. Unión, UVT vs. Huarpes, B° Rivadavia vs. Colón y Valenciano vs. Social (en cancha de Unión).

Posiciones: Valenciano 18; Concepción 15 y Social 15; Unión 14; Olimpia 12; B° Rivadiavia y SEC 11; UVT 10; Bancaria y Richet 9; Banco Hispano 7; Estudiantil y Caucetera 6; Huarpes y Media Agua 4; Lomas 1; Aberastain, Sarmiento y Colón 0.