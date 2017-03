No la deja pasar: Masche salió al cruce de las acusaciones del ex profe de la Selección

El mediocampista Javier Mascherano, referente del seleccionado de fútbol de la Argentina y figura del Barcelona de España, respondió hoy a través de un comunicado al preparador físico Carlos Dibos, quien lo había acusado en las últimas horas de ser el principal responsable de la salida antes de tiempo de Alfio "Coco" Basile de la dirección técnica del seleccionado "albiceleste".

"Es una lástima para el fútbol argentino que un profesional como el señor Dibos, que trabajó con nosotros en la Selección Argentina, me haga responsable de cosas tan graves como las que ha mencionado", indicó Mascherano en un comunicado que publicó en su cuenta de la red social twitter.

Dibos, quien trabajó junto a Basile en el seleccionado entre 2006 y 2008, señaló ayer a un programa de la señal de cable TyC Sports que "se tuvieron que ir por el club de amigos" y apuntó directamente a Mascherano al decir que "es el que entregaba las planillas para asociarse".

"Hay que terminar con el club de amigos. Nosotros por eso nos tuvimos que ir y tener que marcharte por cosas externas al fútbol te hace sufrir. ¿Mascherano? Es el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos", acusó el profesor Dibos.

Por su parte, en cuenta twitter, Mascherano, ex jugador de River, Corinthians de Brasil, West Ham y Liverpool, ambos de Inglaterra, le contestó:

"Puedo aceptar cualquier tipo de críticas en cuanto a mi nivel de juego, pero no así que se me atribuyan estas acusaciones. Tengo la conciencia tranquila porque jamás intervine en la designación de un entrenador. Lo que compartí junto a él (Dibos) y mi opinión sobre su profesionalidad me las reservo, lamento muchísimo que el fútbol argentino cuente con gente de este nivel de calidad humana", añadió Mascherano, quien juega en el seleccionado argentino desde 2003.

El ex preparador físico de la Selección también había sido crítico con el nivel actual del seleccionado argentino y cuestionó el liderazgo de Lionel Messi.

"Hay siete u ocho futbolistas que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir. Argentina necesita jugadores con personalidad, coraje, valentía, que se pongan el equipo al hombro, lo que hacía Diego Armando Maradona", recordó Dibos.

Con relación al liderazgo en la Selección, el integrante del cuerpo técnico del "Coco" opinó que Messi no es el mejor futbolista del mundo y lo comparó con otro crack del Barcelona, el brasileño Neymar.

"Ese jugador (en alusión a un líder) debe sentir que esa camiseta representa a un montón de argentinos y que esperan lo mejor. Diego los representaba y para mí Messi no. Si bien para mí está entre los tres mejores jugadores del mundo, no es el mejor, hoy Neymar es superior", concluyó Dibos en un mensaje que originó la respuesta de Mascherano.