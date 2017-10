Messi habló después de la veda y destacó el miedo que tenían de quedar afuera

"Estaba el miedo de quedar afuera, que hubiese sido una locura para Argentina, para nosotros y para todos. Obviamente estaba el temor ese, pero hoy lo supimos jugar", reconoció la Pulga que marcó tres goles y se robó todos los flashes.

-"Estaba el temor ese de quedar afuera. Habíamos dejado pasar oportunidades nosotros solos. Estaba el miedo de quedar afuera. Hubiese sido una locura, no sólo para mí, que no sé cómo hubiese reaccionado, sino que para toda Argentina", advirtió, abriendo la puerta para lo que podría haber sido su despedida de la Selección si no se clasificaban.

"Creo que todo este tiempo que estuvimos un poco alejados de la prensa y la gente nos sirvió para acercarnos más entre nosotros. Después de esto, es importante que nos unamos todos. Todos queremos lo mismo: queremos que a la Selección le vaya bien. Si todos vamos de la mano, es más fácil".

— "No nos merecíamos no estar. Por todo lo que pasamos en estas Eliminatorias, este grupo se merecía estar adentro".

— "Estaba el miedo de venir a jugar acá, por lo que significa la altura. Encima empezar perdiendo tan rápido. Por suerte pudimos reaccionar rápido, lograr el empate y luego ponernos en ventaja rápido".

— "Fue un injusto lo que pasó en el Mundial y en las dos Copa América. Por merecimientos, debíamos ganar las tres finales y no ganamos ninguna. Ahora terminamos sufriendo para entrar al Mundial. Ojalá que ahora se nos dé, es lo que deseamos todos".