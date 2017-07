Maradona sobre los dichos de Tevez: "al que le guste bien y al que no, también"

El astro Diego Maradona bancó a Carlos Tevez en sus críticas a Juan Román Riquelme y, pese a que resaltó que ambos son ídolos de Boca, eligió al "Apache" como su favorito.



"Carlitos tiene los años y los partidos jugados para opinar de quien él quiere, mientras que lo haga con respeto como lo hizo. Después, al que le guste bien y al que no, también", sostuvo.



En una entrevista concedida a TyC Sports, Maradona reconoció que "Tevez siempre fue mi preferido" y sostuvo que "si hay un jugador del pueblo es él, no otro pecho frío" sin especificar a quien se refería.



El astro negó que los dichos de Tevez sobre Riquelme puedan truncar un posible regreso del "Apache" a Boca: "Es una boludez creer eso. Debe haber tres o cuatro boludos que cuestionan a Carlos, pero creo que hizo muy bien en irse a China porque le daban 30 palos y porque había gente que no lo respetaba pese a su trayectoria".



"Román nos dio muchísimo, pero a la hora de elegir, me quedo con Tevez. Pero no es en detrimento de lo que hizo Riquelme. El hincha de Boca debe estar contento que ambos son de Boca", sostuvo.



Por último, cuestionó al defensor colombiano Jorge Bermúdez, de quien dijo "haber creído que era un señor, pero esta vez se le escapó la tortuga renga" .



El Patrón había dicho que "Tevez le falló a Boca porque decía que el club era lo máximo y ante la primera opción que tuvo para irse, se marchó".