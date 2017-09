Lucas Alario tuvo su primera práctica con el Bayer Leverkusen

lucas.jpg

El ex delantero de River Plate Lucas Alario se entrenó este lunes por primera vez en su nuevo club, Bayer Leverkusen, de Alemania.El atacante santafesino llegó a Leverkusen e inmediatamente se trasladó a las instalaciones del club para realizar un entrenamiento liviano luego del largo viaje desde el aeropuerto internacional de Ezeiza.Luego, el ex River Plate se fotografió en el estadio BayArena, según retrató la cuenta oficial del club alemán en Twitter.Alario, de 24 años, que ejecutó la cláusula de rescisión de 18 millones de euros para salir del "millonario", recién mañana se sumará al plantel conducido por Heiko Herrlich.El debut de Alario podría darse el próximo sábado cuando Bayer Leverkusen, que luego de dos partidos todavía no ganó en la Bundesliga, visite a Main