Los once de Sampaoli para el duelo ante Venezuela

El seleccionado de fútbol de la Argentina ensayó con miras al partido del martes como local de Venezuela, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018, con las novedades de que Javier Mascherano, Ever Banegas y Lautaro Acosta se perfilan como titulares en reemplazo de Gabriel Mercado, Guido Pizarro y Marcos Acuña, y también que Nicolás Otamendi se repuso del golpe que le había impedido entrenarse hace 24 horas.



En ese contexto, Argentina realizó una sesión de práctica bajo las órdenes del entrenador Jorge Sampaoli.



El DT apartó a los mencionados Mascherano y Banegas, quienes reemplazarían al suspendido Mercado y a Pizarro, más Angel Di María, el capitán LIonel Messi, Lucas Biglia, Federico Fazio, Paulo Dybala, Mauro Icardi, Lautaro Acosta y Otamendi, recuperado del golpe que sufrió el jueves por la noche en el empate cero a cero con Uruguay en Montevideo, cuando recibió una violenta falta en la pierna derecha departe del delantero "charrúa" Luis Suárez.



Por su parte, el arquero Sergio "Chiquito" Romero trabajó aparte junto a Nahuel Guzmán y Gerónimo Rulli, los otros dos guardavallas del equipo.



En cuanto a la probable formación para recibir a los venezolanos, el ingreso de Mascherano era cantado ya que se trata de un habitual titular, mientras que con el rosarino Banega en lugar de Pizarro se pretende tener un mediocampista con mejor pase entre líneas y no desgastar tanto a Messi como sucedió en Montevideo, cuando bajaba a buscar la pelota hasta la zona defensiva para comenzar desde ese sector los ataques.



Además, el "Laucha" Acosta, ingresaría por el ex Racing Marcos Acuña, utilizado por la derecha en el estadio Centenario.



Es decir que una probable de Argentina sería con Sergio Romero; Javier Mascherano, Federico Fazio y Nicolás Otamendi; Lucas Biglia y Ever Banegas; Lautaro Acosta, Lionel Messi, Paulo Dybala y Angel Di María; Mauro Icardi.