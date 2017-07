¡Lo hizo de nuevo! Lavallén pegó el portazo y se fue antes de Atlético Tucumán

Lavallén inicio su carrera como entrenador en San Martín y hace poco más de seis meses se fue del Verdinegro de una manera similar. Días después fue anunciado como entrenador de Atlético.

El entrenador Pablo Lavallén renunció este martes a su cargo en Atlético Tucumán y se lo comunicó al plantel en el entrenamiento matutino mientras que se informó que no dirigirá los últimos dos partidos del Torneo de Primera.Tras perder frente a Defensa y Justicia, el técnico puso en duda su continuidad al señalar que lo que más le preocupó fue que el equipo no encontró "respuestas en lo futbolístico", por lo cual decidió irse.Al tomar la decisión se indicó que Lavallén ya no dirigirá el encuentro frente a Vélez de local por la fecha 29 ni la última ante Patronato en Paraná.El entrenador asumió en Atlético Tucumán el 7 de diciembre de 2016 y como técnico del "Decano" logró una hazaña en Quito cuando el elenco tucumano dejó afuera en el repechaje de la Copa Libertadores al conjunto ecuatoriano El Nacional.Luego accedió a la fase de clubes de la Copa al dejar en el camino fase 2 de repechaje a Junior de Barranquilla el 23 de febrero de 2017.