Larga la 2ª: el Apertura de hockey tendrá cuatro partidazos para abrir la jornada

El torneo masculino de hockey sobre patines disputará desde la noche del miércoles la segunda fecha de su calendario. Habrá dos duelos entre punteros en una noche que promete buenos partidos. Los juegos fueron programados desde las 21.45hs.

Olimpia y Estudiantil protagonizarán, en cancha de Unión, uno de los duelos de líderes. El otro lo disputarán Bancaria ante Concepción. Caucetera y SEC se medirán, en cancha de Social, con la necesidad de sumar por primera vez en el torneo. El cronograma se completará con Aberastain ante Valenciano en La Bombonerita de Pocito.

La fecha se completará el viernes, a las 21.45, con Sarmiento vs. Social San Juan; Media Agua vs. Huarpes; Richet Zapata vs. Banco Hispano; Unión vs. UVT y Lomas vs. Bº Rivadavia.

Posiciones: Social, Valenciano, Concepción, Estudiantil, Olimpia, Huarpes y Bancaria 3; Richet, Unión, UVT y B° Rivadavia 1; Banco Hispano, SEC, Caucetera, Lomas, Sarmiento y Media Agua 0.