Larga el Oficial: cinco partidos abrirán el torneo de hockey sobre patines

El esperado torneo Oficial de hockey sobre patines pondrá primera en la noche del martes con cinco partidos. La jornada inaugural se jugará desde las 21.30 con partidos en las canchas de Concepción, Social, Olimpia, Richet y UVT.

Concepción, campeón del Apertura, será local de Barrio Rivadavia en uno de los atractivos partidos de la fecha. Los otros duelos serán: Social vs. Caucetera, Olimpia vs. Colón, Richet vs. Media Agua y UVT vs. Aberastain.

La primera jornada se completará el miércoles con cuatro partidos que también se jugarán a las 21.30hs. Los duelos serán Valenciano vs. Bancaria, SEC vs. Lomas, Unión vs. Huarpes y Banco Hispano vs. Sarmiento. En esta oportunidad quedará libre Estudiantil.

Primera fecha del Oficial:

Martes 21.30hs.

Concepción vs. Barrio Rivadavia

Social vs. Caucetera

Olimpia vs. Colón

Richet vs. Media Agua

UVT vs. Aberastain

Miércoles 21.30hs.

Valenciano vs. Bancaria

SEC vs. Lomas

Unión vs. Huarpes

Banco Hispano vs. Sarmiento

Libre: Estudiantil.