La última de Brian: Sarmiento mostró su nuevo tatuaje y lo mataron por un error

Brian Sarmiento es uno de los jugadores del momento en las redes sociales. El flamante futbolista de Newell's suma seguidores con sus divertidos videos, pero en las últimas semanas sufrió algunos problemas.

El volante subió una foto en la que mostraba su nuevo tatuaje de una frase que llevará en su antebrazo. El error fue que "si no" se escribe todo junto y no separado como quedó grabado en su piel. Sus seguidores fueron los que notaron esta falla y las burlas no tardaron en llegar.

Sarmiento hace unas semanas también la pasó mal cuando se filtró un video en el que aparecía mostrando su pene en lo que en teoría era una broma entre amigos.