La Sub-23 de Sánchez pasó a la final y buscará hacer historia en el Mundial

El seleccionado argentino masculino juvenil de vóleibol le ganó hoy a Cuba por 4 a 1 y se clasificó este jueves a la final del Mundial Sub 23 en El Cairo, Egipto, un resultado histórico en esta categoría, donde se medirá con Rusia. El sanjuanino Matías Sánchez fue, una vez más, el armador titular de la Albiceleste

Los juveniles vencieron a los cubanos con parciales de 15-7, 15-7, 11-15, 15-13 y 17-15, en una hora y 17 minutos de juego en la segunda semifinal del día, que más temprano dejó a Rusia en el partido por la medalla de oro luego de eliminar a Brasil por 4-3 (15-11, 15-13, 11-15, 15-17 y 15-13).

Mañana, los juveniles disputarán con los rusos en la gran final del certamen ecuménico para menores de 23 años de la Federación Internacional (FIVB), desde las 13, hora de nuestro país. El partido por el título será transmitido por el canal de la FIVB en YouTube.

Para Argentina, la de mañana se tratará de su cuarta final en la historia del vóleibol mundial, aunque nunca obtuvo una medalla de oro.

El equipo dirigido por Camilo Soto terminó primero en el Grupo B con cuatro victorias (ante Irán, Argelia, Turquía y China) y una caída, solamente ante Rusia por 4-3, que de todas formas fue segundo en esa zona.

Como primer preclasificado, Argentina avanzó directamente a las semifinales, donde hoy superó a Cuba con 17 puntos de Brian Melgarejo y 17 del opuesto Germán Johansen. El cubano Miguel Gutiérrez Suárez fue el máximo anotador del partido con 20 unidades.

El seleccionado juvenil formó con Matías Sánchez, Germán Johansen (17 puntos), Gastón Fernández (6), Agustín Loser (8), Brian Melgarejo (17) y Jan Martínez (6). El líbero fue Santiago Danani. Después entraron Ignacio Luengas (1 punto), Gaspar Bitar, Liam Arreche y Andrés Arduino.

En este certamen, la Federación Internacional está evaluando una nueva modalidad de juego: los partidos se disputan al mejor de siete sets hasta 15 puntos con diferencia de dos.

En los Mundial Sub 23 anteriores, Argentina había quedado entre los ocho mejores pero nunca había podido llegar a las semifinales. La de mañana será la cuarta final en la historia de los mundiales masculinos de base para los argentinos, que no ganaron.

El seleccionado "albiceleste" llegó a las definiciones del campeonato Mundial Sub 21 en Brasil 2011, donde perdió 2-3 ante Rusia; a la final del Mundial Sub 21 de México 2015, en el que también cayó en cinco sets contra los rusos; y a la final del Campeonato Mundial Sub 19 que se realizó en Chaco y Corrientes, Argentina 2015, cuando no pudo contra Polonia en el encuentro por el oro, cayó por 3 a 2 y fue subcampeón.