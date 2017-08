La promesa de Mauro Icardi tras la citación: "Dejaré todo por Argentina"

El delantero del club Inter, de Italia, Mauro Icardi aseguró hoy que dejará "todo" por Argentina tras la convocatoria al seleccionado para afrontar la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 contra Uruguay y Venezuela.

"No me gusta hacer promesas pero si de una cosa estoy seguro es que lo dejaré todo por vos, mi querida Argentina", escribió el rosarino en su cuenta de Instagram.

"Mi querida Argentina, hoy después de cuatro años nos volvemos a encontrar. La última vez que vestí estos colores fue en aquel lejano 2013, cumpliendo el sueño de debutar en la Selección Mayor con tan solo 20 años, gracias a mi trabajo y sacrificio. Después de algunos pasos por las selecciones inferiores, llegó el momento tan esperado", rememoró el ex Newell's Old Boys.

Asimismo, el centrodelantero reconoció que la convocatoria del entrenador del seleccionado argentino Alejandro Sabella, en 2013, precisamente ante Uruguay por las eliminatorias para el Mundial de Brasil 2014 no le llegó "en un gran momento".

"Quizás no fue de la mejor manera o en el mejor momento pero el orgullo y el sentimiento de representar a mi país fue algo que no se puede explicar. Hoy 4 años más tarde me llega esta hermosa noticia, de poder estar de nuevo vistiendo la camiseta más linda del mundo, que representa a cada uno de nosotros, los argentinos, nuestra patria, nuestro país", concluyó Icardi.