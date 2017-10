La noche esperada: Lanús y River definirán al finalista de la Copa Libertadores

Lanús y River Plate, que tiene la ventaja del triunfo 1-0 en la semifinal de ida, definirán en el sur bonaerense el representante argentino en la final de la Copa Libertadores de América 2017.El partido se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, conocido popularmente como "La Fortaleza" granate,, con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, con la asistencia de sus compatriotas Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz, y la transmisión por TV de la señal Fox Sports.Al igual que en la semifinal de ida, disputada el pasado martes en el estadio Monumental, el árbitro tendrá a disposición el Sistema de Asistencia Arbitral por Video (VAR, por sus siglas en inglés) que implementó la Conmebol para estas series definitorias. Los asistentes en el VAR serán Andrés Cunha (Uruguay), Gery Vargas (Bolivia) y Nicolas Tarán (Uruguay).River Plate sacó ventaja al vencer a Lanús por 1-0 con gol de Ignacio Scocco y un empate le alcanzará para clasificar a la sexta final de su historia.Lanús, que disputa esta instancia por primera vez en su historia, está obligado a ganar por dos goles para revertir la serie aunque también deberá cuidar su valla dado que un tanto visitante le jugará en contra en caso de igualdad en el resultado global. Si el local gana 1-0, habrá definición por penales.El ganador de la llave disputará las finales (22 y 29 de noviembre) ante Gremio, de Brasil, o Barcelona, de Ecuador, que mañana definirán la serie en Porto Alegre tras el triunfo 3-0 obtenido por los brasileños en Guayaquil.Luego de más de siete meses de competencia, River y Lanús llegan a este trascendental partido con el objetivo de disputar las finales del certamen más importante de Sudamérica que, además, tiene para el ganador un pasaje asegurado para el Mundial de Clubes a disputarse a fin de año en Abu Dhabi.En una serie muy pareja, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, quien intentará ser el primer DT de la historia del club en llegar a dirigir dos finales de Copa Libertadores, logró algo muy importante: ganar el primer partido sin que le conviertan goles.El gol de "Nacho" Scocco, artillero "millonario" con siete tantos, a ocho minutos del final le dio cierta tranquilidad a River y le trasladó la responsabilidad al dueño de casa.Lanús, que en Núñez no pudo desplegar su habitual juego, no esquivará la presión y seguramente saldrá a atacar desde el arranque para intentar repetir la gesta de los cuartos de final cuando antes de los primeros veinte minutos ya había igualado la serie ante San Lorenzo, que lo tenía dos goles abajo.El conjunto dirigido por Jorge Almirón deberá ser paciente e inteligente ya que no podrá descuidar el arco defendido por Esteban Andrada, dado que enfrente tendrá un rival que buscará el casi definitorio gol de visitante.El equipo del "Muñeco" dio muestras de tener un ataque efectivo ya que convirtió goles (10) en cuatro de los cinco encuentros que jugó fuera del estadio Monumental. En el único que no marcó -aunque generó muchas situaciones claras- fue en la ida de cuartos de final ante Jorge Wilstermann, de Bolivia.Con la misma fórmula del primer partido, Gallardo volverá a apostar por un mediocampo con jugadores de buen pie para ganar la batalla por la posesión de la pelota y dejar crecer el nerviosismo de Lanús.La única variante con respecto al primer partido será el ingreso del postergado y discutido Milton Casco como lateral izquierdo, en reemplazo del lesionado Marcelo Saracchi, quien se desgarró en la ida y a pesar de los esfuerzos realizados no será de la partida.El "Granate" no cambiará esquema ni protagonistas pero para poder revertir la historia los jugadores deberán adueñarse del trámite y obligar a River a defender cerca de Germán Lux.Para lograrlo será importante que Iván Marcone corte los circuitos del mediocampo riverplatense y que Román Martínez tenga la lucidez para asistir al tridente ofensivo integrado por Lautaro Acosta, José Sand y el uruguayo Alejandro Silva, quien en la ida fue anulado por el buen trabajo de los zagueros Jonatan Maidana y Javier Pinola.Almirón también deberá recuperar el aporte ofensivo del lateral derecho José Luis Gómez y la mejor versión del histórico capitán Maximiliano Velázquez, quien terminó siendo reemplazado en el primer encuentro.Lo que sucedió durante el fin de semana en la Superliga no será para tener en cuenta ya que los dos presentaron equipos alternativos.El River juvenil, con el debut de Nahuel Gallardo como lateral izquierdo, cayó por 4-0 en Córdoba ante Talleres, mientras que los suplentes de Lanús sufrieron el mismo resultado ante Huracán en Parque de los Patricios.Lanús: Esteban Andrada; José Luis Gómez, Rolando García Guerreño, Diego Braghieri y Maximiliano Velázquez; Román Martínez, Iván Marcone y Nicolás Pasquini; Alejandro Silva, José Sand y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.River Plate: Germán Lux; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Ariel Rojas; Ignacio Fernández; e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.Cancha: LanúsArbitro: Wilmar Roldán (Colombia).Hora de comienzo: 21.15TV: Fox Sports