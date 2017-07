La AFA presentó a los DT de las juveniles y será el estreno de Pablo Aimar

La AFA presentó a Hermes Desio como Coordinador de las Selecciones Juveniles, y a los cuerpos técnicos de los Seleccionados Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

Embed

Pablo Aimar debutará como entrenador y estará a cargo de la Selección Sub 17. "Le daremos mucha prioridad a los valores. Queremos chicos que les guste la camiseta, el fútbol y sean comprometidos. La idea es volver a la idea del jugador de Selección como un todo y no solo como alguien que juega bien adentro de la cancha", explicó el ex River en el video oficial de presentación.

aimar.jpg El cuerpo técnico de la Selección Sub 17



Diego Placente, también campeón del mundo con la Selección argentina Sub 20, tendrá su chance como DT y dirigirá la Sub 15. Este seleccionado tiene como próximo compromiso el Sudamericano de la categoría.

5placente.jpg El cuerpo técnico de la Selección Sub 15

En la Sub 13 estará Alejandro Sagesse, quien dirigía la Novena de Estudiantes de La Plata.