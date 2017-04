¡Juega Boca! Sin Gago, el Xeneize busca seguir por la buena senda ante Defensa

Embed

Boca Juniors, líder del campeonato de fútbol de la Primera División, recibirá a Defensa j Justicia por la fecha 18, sin su capitán Fernando Gago, lesionado, y en busca de repetir su actuación de la semana pasada cuando ganó en San Juan.El encuentro se jugará a partir de las 20 en "La Bombonera", será arbitrado por Juan Pablo Pompei y televisado por Telefe.Boca es líder del torneo con 37 puntos y un paso cómodo que apenas alteró con la inesperada derrota que sufrió hace dos semanas ante Talleres de Córdoba como local.Defensa y Justicia, por su parte, tiene 20 puntos y su campaña es irregular, ya que estuvo cuatro fechas sin ganar, luego hilvanó una serie exitosa de cuatro victorias consecutivas, pero en su última presentación cayó ante Huracán.El "Xeneize" que dirige Guillermo Barros Schelotto no repetirá la formación que presentó en San Juan, debido a que se desgarró Gago y a que tampoco estará el colombiano Frank Fabra, quien participó de la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con el seleccionado de su país y casi no entrenó en el club esta semana.En lugar de Gago ingresará el colombiano Sebastián Pérez. En lugar de Fabra seguirá el platense Jonathan Silva.Sin dudas, las mayores obligaciones estarán del lado de Boca, que intentará resolver los problemas que planteará el equipo de Florencio Varela dirigido por un director técnico ofensivo como Sebastián Beccacece.El "Halcón" de Varela hará una sola modificación respecto de su lejana presentación ante Huracán, será el ingreso del ex delantero de River Juan Cruz Kaproff por Nicolás Stefanelli.