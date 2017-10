Juan Martín Del Potro vuelve a trabajar con Prieto

Juan Martín del Potro debutará este martes en el ATP 500 de Pekín, en el comienzo de la gira asiática, y lo novedoso, es que el tandilense volverá a trabajar con Sebastián Prieto.

Delpo comenzó su relación con el ex doblista en el US Open, cuando el ahora 24 del mundo llegó a semifinales. Ambos quedaron satisfecho con el trabajo y es por eso que la receta se repetirá.

El tandilense, que debutará en la capital china contra el uruguayo Pablo Cuevas, tendrá entonces la colaboración de Prieto en Pekín y también la semana próxima en el Masters 1000 de Shanghai, en ambos casos en China.

Si bien hay una buena distancia razonable con los mejores tenistas del año, la idea del tandilense es buscar puntos para intentar clasificarse por quinta vez para el Masters de la ATP, a disputarse en Londres.

Del Potro no tiene un entrenador fijo desde que en julio de 2015 rompió el vínculo con Franco Davin, también argentino.

Prieto, ex Nº22 del mundo en dobles, hace 11 años, y ex coach, entre otros, de Juan Mónaco y Diego Schwartzman, le dio un aporte valioso en el US Open, donde la Torre de Tandil venció a dos Top 10, el suizo Roger Federer y el austríaco Dominic Thiem, cediendo en semis ante el español Rafael Nadal, Nº1 del ranking.

La última ocasión en la que Del Potro participó en el certamen que reúne a fin de año a los ocho mejores fue en 2013, justo la última vez que trepó a una final en un Masters 1000, en Shanghai. Por eso, esta gira en Asia es muy importante para el argentino, quien nunca pudo ganar un torneo M1000, el nivel siguiente a los cuatro Grand Slam.

Del Potro sigue con el kinesiólogo Diego Rodríguez, el mismo que lo ayuda desde comienzos del año pasado y fue partner de David Nalbandian, y ahora vuelve a tener en su box a Prieto, quien conduce a Guido Andreozzi. Ausente en la Laver Cup en Praga, el tandilense reaparece en Beijing tras haber cumplido el sábado último 29 años.

Habrá que ver cómo sigue esta unión y si Del Potro decide que Prieto sea su entrenador en la siguiente gira, en suelo europeo, donde participará en Estocolmo, Basilea y París, con el objetivo puesto en poder conseguir un boleto para Londres.